Feuerwehren bei Brand in Mühlhausen im Einsatz

Mühlhausen. Am Sonntagabend ist in Mühlhausen ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Am Sonntagabend ist gegen 22 Uhr ein Brand in der Wagenstedter Straße in Mühlhausen ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort im Einsatz. Der Bereich ist abgesperrt worden und sollte weiträumig umfahren werden.

Nach ersten Informationen war das Feuer in einer kleinen Scheune ausgebrochen. Diese brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Knapp 60 Feuerwehrleute aus der Region sind im Einsatz. Nach bisherigem Stand gibt es keine Verletzten. Der Feuerwehreinsatz wird vermutlich noch einige Stunden andauern.

