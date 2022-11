Feuerwehrjugend im Unstrut-Hainich-Kreis braucht dringend Helfer für ihre Wettkämpfe

Unstrut-Hainich-Kreis. Wendehausen, Kirchheilingen und Schönstedt stellen im Geländespiel die besten jungen Feuerwehrleute im Unstrut-Hainich-Kreis. Dabei hatte der Vergleich ein gänzlich anderes Format als in den Vorjahren.

Die Jugend hat ihre eigenen Wünsche. Das machte sie zur Herbstsitzung der Jugendwarte des Unstrut-Hainich-Kreises im Audimax der Beruflichen Schulen deutlich. Bei manchem kann der Verband helfen, bei anderem nur die eigene Feuerwehr.

Tom Lehmann von der Feuerwehr Bad Tennstedt trug zusammen, was das Jugendforum in den Minuten zuvor erarbeitet hatte: Es gäbe in manchen Wehren nicht ausreichend Handschuhe – vor allem für die Kleinsten. Zum besseren Kennenlernen der Kinder und Jugendlichen aus den gut 60 Jugendwehren im Landkreis wären gemeinsame Veranstaltungen schön. Und anders als die erwachsenen Vertreter der Jugendfeuerwehren wollen sie das Fußballturnier der Jugendfeuerwehren erhalten. In der parallel stattfindenden Runde der Jugendwarte war dieser Vergleich nicht von allen gewünscht, wird aber auch 2023 durchgeführt.

Wettbewerb wird an sieben Orten ausgetragen

Ausgezeichnet wurden an diesem Abend auch die Sieger der Sternfahrt vom Oktober – ein Kreisgeländespiel an sieben verschiedenen Orten. Der Modus ist ein Ergebnis der Corona-Unsicherheiten, sagt Andreas Krüger, er ist der Kreisjugendfeuerwehrwart. Als die Veranstaltungen zu planen waren, konnte niemand sagen, welche Auflagen wenige Monate später zu erfüllen sind. So entschied man sich für eine dezentrale Variante, an der letztlich – in drei Altersklassen – 34 Mannschaften mit je sechs Kindern und Jugendlichen teilnahmen. Die Siege gingen nach Wendehausen (Altersklasse 6 bis 9 Jahre), Kirchheilingen (10 bis 13) und Schönstedt (14 bis 18).

Vergeben wurden auch die Wettkämpfe für 2023: Struth übernimmt das Geländespiel (23. September), die Gruppenstafette soll wie der Bundeswettbewerb am 1. Juli in Kirchheilingen innerhalb des Zeltlagers stattfinden, der Wettkampf im Löschangriff in Schönstedt; die Fußball-Vergleiche sind auf dem Gelände des Berufsschulcampus in Mühlhausen vorgesehen.

Damit alle Wettkämpfe auch abgesichert sind, will Andreas Krüger die Wertungsrichter einer Bestandsanalyse unterziehen. Wer hat die Ausbildung absolviert? Wer von denen will sich weiterhin einbringen? Gibt es Interessierte, die die Ausbildung durchlaufen wollen? „Wertungsrichter haben wir derzeit bei keinem unserer Wettbewerbe ausreichend“, meint Andreas Krüger.