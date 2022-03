Feuerwehrkapelle probt für die Uraufführung in Struth

Struth. Das Struther Feuerwehrorchester will sein 25-jähriges Jubiläum im Sommer mit dem Marsch „Gruß an Ernst“ krönen.

Als Gerd Jacobi, Martin Tasch, Jan Fischer und Edgar Staufenbiel vor 25 Jahren die Idee einer Blaskapelle innerhalb des Struther Feuerwehrvereins aufgegriffen hatten, vermochten sie das lang anhaltende Echo ihres Projektes kaum zu erahnen. Nicht nur, dass die Musiker jetzt auf ihr silbernes Jubiläum blicken, sondern zugleich ein ständig wachsendes künstlerisches Format vorweisen können.

Dass sich trotz der Coronapause weiter erfolgreich darauf aufbauen lässt, bescheinigten dem Ensemble am Wochenende gleich vier Musiklehrer. Die über das Förderprogramm „Impuls“ vom Bundesmusikverband Chor und Orchester engagierten Gastdozenten hatten zunächst über mehrere Stunden in vier Instrumentalgruppen an unterschiedlichen Orten geprobt, ehe die einstudierten Stücke vom gesamten Ensemble unter Leitung von Torsten Müller gespielt wurden.

Obwohl der aus Reiser stammende Dirigent die Blaskapelle erst seit gut einem halben Jahr leitet, sind ihm die meisten Mitglieder schon länger bekannt – die jüngeren Instrumentalisten von Müllers Lehrtätigkeit in den Bläserklassen der Gymnasien in Lengenfeld/Stein oder Dingelstädt, die erfahrenen Ensemblemitglieder aus der weit vernetzten Musikantenfamilie der Region.

Überhaupt handelt es sich bei der Feuerwehrkapelle Struth schon fast um ein Familienunternehmen. So weiß Klarinettist Gerd Jacobi seine Kinder Lucia (21) am Saxophon und Alexander (27) an der Trompete an seiner Seite. Mit Klara, Anna und Rita Schmerbauch musizieren gleich drei Schwestern in der Blaskapelle mit, die mit ihren jetzt 34 Mitgliedern eigentlich den Status eines Orchesters verdient.

Ein Höhepunkt des Jubiläumswochenendes im Juni soll ein Platzkonzert mit einer Uraufführung werden. Und zwar mit dem Marsch „Gruß an Ernst“, der in Erinnerung an den langjährigen Dirigenten Ernst Klinkhardt (1929 – 2020) aus Nazza gespielt werden soll.