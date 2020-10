Film von Kindern soll Archäologie-Schau begleiten

Eine Woche lang stand die Archäologie im Mittelpunkt eines Projekts der Mühlhäuser Museen, der Theaterwerkstatt 3K und des Schlotheimer Seilergymnasiums. 14 Schüler der achten Klasse arbeiteten an einem Film, der künftig die Ausstellung im Kulturhistorischen Museum über archäologische Spuren der Römer in Thüringen ergänzen soll. Es ist eines von vielen Projekten von „Lernen am anderen Ort“ des Kinderfreundlichen Landkreises.

„Von Kindern für Kinder“, brachte es Museumspädagogin Steffi Maass auf den Punkt. Gemeinsam mit Ulrich Michael Franke von der Jugendfilmschule besuchten die Schüler um Geschichtslehrerin Tina Großkopf am Mittwoch zwei Grabungsstellen bei Schönstedt, um Filmaufnahmen zu machen und Interviews mit Archäologen zu führen. Auf dem Areal ist das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie derzeit mit der Sicherung von Befunden beschäftigt, erklärt Grabungstechnikerin Sandra Schneider. Bis zum Jahresende müssen sie hier fertig sein, danach beginnt der Bau der Ortsumfahrung. Gina-Jolin Meyer, Leonie Fitze, Anika Bartsch und Coleen Schwarzburg begutachten die Ausgrabung. Foto: Alexander Volkmann Grabungsleiterin Karin Schwerdtfeger erläuterte den schichtweisen Aufbau des Bodens. Immer wieder kommt es im Landkreis zu teils spektakulären Funden, die auch vom regen Handel mit dem römischen Kaiserreich zeugen. Besonders entlang der Unstrut ließen sich unsere Vorfahren nieder. „Wir wollen keine sachliche Dokumentation erstellen“, sagt Jolina Kindler aus Menteroda. Gemeinsam mit Luisa Böhnhardt aus Rohnstedt (Kyffhäuserkreis) führt sie die Kamera. Es habe sich schnell gezeigt, dass die beiden Mädchen das gut können, sagt Experte Ulrich Michael Franke, der den technischen Part übernimmt. Um das Thema Archäologie für Kinder etwas aufzulockern, gibt es im Film auch Spielszenen, die von Theaterpädagogin Anna Elisa Müller (3K) erdacht wurden. Sie schrieb auch das Drehbuch. „Wenn wir bei der Aufnahme mal patzen, dann macht es das ganze um so sympathischer“, sagt Jolina. Technikmuseum Obermehler soll weiterer Projektpartner werden Etwa eineinhalb Jahre nach dem Projektstart von „Lernen am anderen Ort“ zieht Katrin Vogler vom Kinderfreundlichen Landkreis ein positives Fazit. Man habe mittlerweile eine Bekanntheit erreicht, die dazu führt, dass die Zahl interessierter Schulen steigt. „Wir wollen auch die Schulen in der Fläche erreichen und alle Schulformen einbeziehen“, sagt Vogler. Neben den Mühlhäuser Museen und der Theaterwerkstatt 3K soll künftig auch das Heimat- und Technikmuseum Obermehler dabei sein. Die entsprechenden Verträge werden gerade geprüft. Auch im Altkreis Bad Langensalza würden weitere Projektpartner gesucht. Im vergangen Jahr nahmen rund 100 Schüler bei Lernen am anderen Ort in den Mühlhäuser Museen teil. Es gab zwei Comic-Workshops zur Ausstellung „Von Einhörnern und Drachentötern“ und zu Thomas Müntzer, außerdem wurde ein Audio-Guide für die Schau „Luthers ungeliebte Brüder“ erstellt sowie ein Kinderkunstführer. Themen in der Theaterwerkstatt 3K waren die Performance zum Mauerfall der Schüler des Tilesius-Gymnasiums und theaterpädagogische Angebote zu Prometheus und Robin Hood. Insgesamt über 1400 Schüler nahmen 2019 an den Theaterprojekten von 3K teil. Allein aus dem Mitmachtheater an fünf Grundschulen ergibt sich die hohe Zahl. 150 aktive Kinder und Jugendliche kommen jede Woche in die Theaterwerkstatt.