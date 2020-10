Filmaufführung in Bad Langensalza: Lesbisches Leben in der DDR

Barbara Wallbraun ist Kultur- und Medienpädagogin und Regisseurin aus dem Eichsfeld. Ihr Dokumentarfilm „Uferfrauen“ begleitet sechs lesbische Frauen, die ihren Lebensalltag in der DDR schildern, ihren Kampf um Selbstbestimmung, erste Liebe, unkonventionelle Familienplanung sowie Konflikte mit SED und Gesetz.

Frau Wallbraun, in vielen Städten und auf dem Land ist Homosexualität kein großes Thema. Warum ist das problematisch?

Es ist ein Problem, wenn du als junger Mensch besonders auf dem Land feststellst, dass du anders bist aber niemanden zum Reden hast. Es ist wichtig, dass da eine Sensibilisierung stattfindet und Bildungsarbeit geleistet wird. Damit sich vor allem junge Menschen irgendwann nicht mehr schlecht und einsam fühlen, weil sie nicht den Normen entsprechen.

Was hat sich seit den DDR-Zeiten getan?

Früher gab es nur ganz wenige Informationen über Homosexualität. Das ist heute natürlich anders. Jugendliche können zum Beispiel im Internet viel darüber lesen. Das konnten meine Protagonistinnen früher nicht. Auch sind die Gesellschaft und teilweise die Elternhäuser offener geworden, so dass über dieses Thema offener geredet werden kann. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben.

Was hoffen Sie, mit dem Film zu erreichen?

Ich hoffe zum einen mit den Uferfrauen einen Teil zur deutschen Geschichtsaufarbeitung beizutragen. Mit dem Thema haben sich bisher nur wenige beschäftigt, obwohl es so wichtig ist. Es betrifft ja viele, die unsichtbar bleiben. Zum anderen möchte ich, dass der Film Akzeptanz für diverse Lebensentwürfe schafft und aus der Geschichte heraus klarmachen, dass es sie schon immer gegeben hat. Ich denke, in den Uferfrauen können sich alle Menschen auf unterschiedlichen Ebenen wiederfinden. Weil es natürlich ein Film über Lieben und geliebt werden ist und das Einstehen für die eigene Identität.

Barbara Wallbraun stellt ihren Film „Uferfrauen. Lesbisches L(i)eben in der DDR“ am Mittwoch, 7. Oktober, im Burgtheater in Bad Langensalza vor.