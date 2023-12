Filmpremiere in Mühlhausen

Mühlhausen. Neben dem Sommerprojekt der Jugendfilmschule werden historische Aufnahmen der Mühlhäuser Straßenbahn gezeigt.

Das jüngste kreative Produkt vieler engagierter Mühlhäuser Kinder der Jugendfilmschule Thüringen feiert nun in Mühlhausen Premiere: der Film „Das Lied der Albe“.

Noch keine Produktion der Jugendfilmschule ist bisher mit einem so großen personellen Aufwand betrieben worden, wie das diesjährige Sommerfilmprojekt. Die Hauptakteure kommen vom Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium. Außerdem unterstützten Schüler verschiedener Mühlhäuser Schulen das Projekt.

Der Aufwand war immens, was auch mit der aufwendigen Filmmusik zu tun haben dürfte. Der Chor des Tilesius-Gymnasiums unter Leitung von Anett Groß hat das Einsingen des Stückes übernommen.

Musik und Drehbuch sind Eigenschöpfungen der Jugendfilmschule, die seit Jahren unter Leitung von Ulrich Michael Franke die Filmgruppe des Gymnasiums betreut.

„Das Lied der Albe“ wird am Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr, in der Aula der Volkshochschule (Brückenstraße/Meißnersgasse) gezeigt. Der Eintritt ist frei. Als Bonus werden an diesem Abend historische Aufnahmen der ehemaligen Mühlhäuser Straßenbahn aus dem Jahr 1969 gezeigt sowie das aktuelle Filmprojekt mit Schülern zur historischen Wehranlage.