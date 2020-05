Bollstedt. Ein Filmteam dreht eine Corona-Reportage im Golddorf Bollstedt. Die Ausstrahlung erfolgt am Freitagabend in den Tagesthemen der ARD.

Filmteam dreht Corona-Reportage im Golddorf Bollstedt

Über die Situation zu Coronazeiten in Bollstedt berichten die Tagesthemen der ARD in einer Regionalrubrik am Freitagabend. In der gut fünfminütigen Reportage, die den Auftakt für das neue Format bildet, zeigt Redakteurin Nadja Storz mit Kameramann Thomas Linow und Tonassistent Tim Pathe unter anderem die Situation der Kosmetikerin Gabriela Pleil. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Es geht darum, wie das Dorf mit Zukunft in die Zukunft schaut. Und wie es die zurückliegende Zeit erlebt hat. Ich habe das Gefühl, das die Menschen in diesem Ort eine ganz besondere Beziehung zueinander haben, das versuchen wir in unserer Reportage zu vermitteln“, sagt Storz.