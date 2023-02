Filmvorführungen im Unstrut-Hainich-Kreis: Wie Krieg auf nachfolgende Generationen wirkt

Unstrut-Hainich-Kreis. „Wie viel Soldat steckt noch in mir?“ Dieser Frage geht Sebastian Heinzel in einem Film nach, der in Bad Langensalza und Mühlhausen gezeigt wird. Anschließend stellt er sich der Diskussion.

Der Spuren-Verein lädt zu Filmvorführungen in Bad Langensalza und Mühlhausen ein. Gezeigt werden soll „Der Krieg in mir“. Anschließend stellt sich der Regisseur der Diskussion.

Sebastian Heinzel erfährt im Wehrmachtsarchiv, dass sein Großvater im Zweiten Weltkrieg in Russland gekämpft hat. „Wie viel Soldat steckt noch in mir?“ fragt sich der Filmemacher. Daher reist er an Orte, wo sein Großvater stationiert war. Dabei stößt er auf Verbindungen zu seinem Leben und seinen Kriegsträumen, die ihn seit Jahrzehnten verfolgen.

Mit Hilfe von Wissenschaftlern, Therapeuten und Autoren geht der Regisseur der Frage nach, wie Ereignisse wie Flucht, Vertreibung und Völkermord bis in die zweite und dritte Generation hineinreichen, ohne dass sich die Betroffenen dessen bewusst sind. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und internationalen Spannungen erzählt der Film von den Kriegsfolgen und der Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, damit Versöhnung gelingen kann.

Am Dienstag, 7. Februar, wird der Film im Kreis gezeigt: 14 Uhr im Burgtheater in Bad Langensalza und 19 Uhr in der Hainich-Akademie an Ökumenischen Hainich-Klinikum. Die Veranstaltungen werden zum Teil von dem Programm „Demokratie leben“ gefördert.