Finanzierung der Dorfkümmerin in Seltenrain-Region ungeklärt

Für die Finanzierung der Dorfkümmerin für die Seltenrain-Region werden derzeit Möglichkeiten gesucht. Weil die Gelder aus dem Dorferneuerungsprogramm zu Jahresende ausgelaufen sind, trägt die Stiftung Landleben in Kirchheilingen vorübergehend das Pilot-Projekt.

„Wir sind sehr enttäuscht“, sagt Christopher Kaufmann. Er leitet bei der Stiftung das Landengel-Projekt, zu dem die Dorfkümmerin gehört. Man war davon ausgegangen, dass die Finanzierung über die Dorferneuerung bis 2022 gesichert ist. Die Stiftung hatte die Idee für das Dorfkümmerer-Projekt und auch den Zuschlag von der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt erhalten, die die Stelle als Leistung ausgeschrieben hatte.

Seit 2019 hat sich das Projekt etabliert. Estella Ehrich-Schmöller ist im Auftrag der Stiftung Dorfkümmerin für sechs Orte. Ihren Sitz hat sie in Kirchheilingen, bietet Sprechstunden in Blankenburg, Bruchstedt, Sundhausen, Tottleben und Urleben an.

Hilfe bei Fragen des Alltages

Sie ist Ansprechpartnerin für die Fragen des Alltags, im Umgang mit Behörden, beim Ausfüllen von Anträgen. Durch die Kooperation mit dem Landengel-Projekt können Fahrdienste zu Ärzten, anderen medizinischen Behandlungen und zum Einkaufen koordiniert werden. Zudem soll Estella Ehrich-Schmöller künftig wichtiger Mosaikstein beim Aufbau der Gesundheitskioske in der Region sein. Die Stiftung hat laut Kaufmann inzwischen die Landesregierung kontaktiert und hofft, dass sich eine Möglichkeit der weiteren Förderung findet.

Neben der Seltenrain-Dorfkümmerin gibt es weitere im Unstrut-Hainich-Kreis. Der finanziert seit 2020 aus dem Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen Dorfkümmerer in Höngeda, Bollstedt, Dünwald – da sind es zwei --, Herbsleben, Schönstedt und Kutzleben.

Beim Kümmerer der Stiftung Landleben handelt es sich um eine Vollzeit-Stelle. Die anderen Dorfkümmerer erledigen ihre Arbeit im Ehrenamt und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung.