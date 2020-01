Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finanzlücke bei Denkmalkosten

Der mehr als 350 Kilogramm schwere Gedenkstein mit den Namen der Opfer des Zweiten Weltkriegs steht in Kleinurleben wieder an seinem Platz. Damit sind die Sanierungsarbeiten am Denkmal abgeschlossen, das bereits am Volkstrauertag im November feierlich wieder eingeweiht wurde.

5200 Euro hat die Sanierung des Denkmals für die Opfer der beiden Weltkriege gekostet. Nachdem sie lange an der Finanzierung gescheitert war, hat sich nun plötzlich wieder eine Lücke aufgetan. Laut Bürgermeister Ronald Schmöller (parteilos) hat die Thüringer Staatskanzlei ihre Zahlung gekürzt. Statt den erwarteten 2800 Euro soll es nur 2000 Euro geben. Damit muss die Gemeinde voraussichtlich die Restsumme in Höhe von 800 Euro aus dem Haushalt bestreiten. Urleben trägt sowieso einen Teil der Kosten. Denn das Geld von der Staatskanzlei, die 2000 Euro von der Sparkassenstiftung und die in Aussicht gestellten Spenden der Urleber decken nicht die Gesamtausgaben. Nun soll noch die Einfriedung erneuert werden. Diese Arbeiten sind im Frühjahr geplant. Auch will Urleben demnächst das Kriegsdenkmal in Großurleben sanieren. Wie das finanziert werden kann, ist noch unklar.