Finanzspritze für Feuerwehr in Anrode

Anrode. Seit Jahren bekommt die Feuerwehr Bickenriede finanzielle Unterstützung von dem ortsansässigen Unternehmen.

„Wir wollen die wichtige Arbeit der Feuerwehr weiter unterstützen“, sagt Andreas Hülfenhaus. Er ist Werkleiter der Firma Doepke am Standort in Bickenriede und weiß, wie wichtig eine starke Einsatzabteilung im Ort auch für den Brandschutz des Unternehmens ist.

Nun übergab Doepke-Geschäftsführer Andreas Müller einen Scheck über 3000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Bickenriede. Davon soll auch die Jugendfeuerwehr profitieren. Neue Ausrüstung soll gekauft werden.

Doepke stellt in Bickenriede Sicherungsautomaten her, wie sie in Schaltschränken verbaut werden. Mit derzeit 52 Angestellten ist der Betrieb einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde Anrode.