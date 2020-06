Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finanzspritzen für Förderverein Gartenbau

Der Förderverein Gartenbau Mühlhausen hat finanzielle Unterstützung erhalten. Denn wegen der Corona-Krise wurden die Maßnahmen des Jobcenters unterbrochen.

Nur durch ehrenamtliche Hilfe konnte das bereits gepflanzte Gemüse und anderes Saatgut für die Projekte für Kindergärten und Schulen gepflegt und erhalten werden.

Auch die Dachreparatur riss ein großes Loch in die Vereinskasse. Veronika Broschat hatte sich als Leiterin des Fördervereins daher an Landrat Harald Zanker (SPD) gewandt und konnte nun einen Scheck in Höhe von 1000 Euro entgegennehmen.

Bereits in den vergangenen Tagen erhielt der Verein einen Fördermittelbescheid aus dem Fonds „Nachbarschaftshilfe“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung für 150 Euro. Diese unterstützt in Corona-Zeiten ehrenamtliche und selbst organisierte Projekte der Nachbarschaftshilfe. Informationen zum Antragsverfahren gibt es bei der Ehrenamtsagentur des Unstrut-Hainich-Kreises unter der Telefonnummer 03601/ 801 016.