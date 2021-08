Firma dreht in Niederdorla Leitung unberechtigt zu

Für einige Stunden floss am Donnerstag in Großengottern, Höngeda und Seebach kein Trinkwasser aus der Leitung.

Oberdorla/Großengottern. Warum es am Donnerstag über Stunden kein Trinkwasser in Großengottern, Höngeda und Seebach gegeben hat.

Für mehrere Stunden gab es am Donnerstag in Großengottern, Höngeda und Seebach kein Trinkwasser – auch nicht für die Ziegelei Pfleiderer. Nach Aussage von Bert Karmrodt, Geschäftsführer des Trinkwasserzweckverbands Hainich in Oberdorla, der auch diese drei Dörfer versorgt, habe man die Ursache dafür in einem unberechtigten Schließen der Hauptwasserleitung im Bereich des Kompostierwerkes Niederdorla ausgemacht. Gegen Mittag war der Schaden behoben.