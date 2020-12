Fisch und edles Fleisch sind beliebte Silvester-Essen Im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Vor der Fischmanufaktur in der Burgstraße in Mühlhausen stehen derzeit die Menschen Schlange. „Wir haben jetzt unseren Saisonhöhepunkt“, erklärt Inhaber Steffen Hentrich. Denn der Karpfen gilt als traditionelles Silvester-Essen. Daran hat ein Aberglaube großen Anteil. Demzufolge soll man sich eine Schuppe ins Portemonnaie legen, damit man im nächsten Jahr mit Glück und Geld gesegnet ist.

Aber wichtiger als die Legende ist der Geschmack. Der gekochte Karpfen blau gilt als Silvester-Klassiker. Laut Hentrich wird jedoch zunehmend auch Karpfenfilet gekauft, das man brät oder bäckt. Die Karpfen bezieht Hentrich aus Thüringer Fischzuchten. Aber auch andere Fischsorten sind in der Silvesterzeit in seinem Laden gefragt, welcher der letzte in der Region ist. Fisch gibt es sonst noch nur in den Supermärkten und bei mobilen Anbietern auf den Märkten.

Wer etwas Außergewöhnliches auf dem Tisch haben will, dem empfiehlt Hentrich zum Beispiel Stör. „Damit kann man eigentlich alles machen“, sagt er. Aber auch Heringssalat gilt als traditionelles Essen zu Silvester. Um alle Kundenwünsche zu bedienen, ist sein Geschäft noch am Silvestertag geöffnet. Auch bei ihm selbst gibt es danach zum Jahreswechsel Fisch, den er auf dem Raclette-Grill zubereitet.

Fleischer Uwe Seeber aus Mühlhausen indes macht in der Silvester-Zeit kein besonderes Geschäft. „In den vergangenen Jahren sind die Leute meist am Abend zu Veranstaltungen gegangen, deshalb hat kaum jemand zu Hause gekocht“, sagt er. Daher hat er am Silvestertag selbst auch nicht mehr geöffnet. „Für ein bisschen Gehacktes, das wir verkaufen, lohnt sich der Aufwand nicht“, so Seeber. Einige Bestellungen etwa für Rinderfilet oder Kalbfleisch gebe es derzeit jedoch von der Stammkundschaft.

„Aber sonst wissen wir jetzt noch nicht, wo Silvester die Reise hingeht“, informiert Seeber. Denn die Leute würden oftmals erst kurz vor den Feiertagen mit ihren Wünschen kommen. Dafür gibt es jetzt auch ein Bestellsystem per Mail. „Aber wir sind nur ein kleiner Handwerksbetrieb, wir können nicht Bestellungen, die abends um 22 Uhr aufgegeben wurden, am nächsten Tag schon um sieben Uhr da haben“, erklärt er.

In der Metzgerei Urbach in Eigenrieden ist zu Silvester edles Fleisch wie Filet oder Steak vom Rind gefragt. „Die Leute wollen sich etwas Besonderes gönnen“, weiß Inhaberin Monika Urbach. Für ihren Betrieb endet geschäftlich 2020 gut. Eine solch große Nachfrage nach Fleisch wie jetzt zu Weihnachten habe es noch nie gegeben.