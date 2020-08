Der Riedteich in Bollstedt ist gekippt, Dutzende Fisch sterben. Judith Keidel vom Veterinäramt des Unstrut-Hainich-Kreises fischt am Mittwochmorgen tote Fische ab, um sie zur Untersuchung zu bringen.

Fischsterben in Bollstedts Riedteich

Das Wasser in Bollstedts Riedteich ist dunkelgrün gefärbt, Dutzende tote Fische, darunter Aale, Hechte und riesige Karpfen treiben an der Oberfläche. Am Mittwochmorgen fischt Amtstierärztin Judith Keidel (im Bild) vom Landkreis einige tote Fische ab, um sie zur Untersuchung nach Bad Langensalza zu bringen. „Wir möchten ausschließen, dass es sich um den Koi-Herpesvirus handelt.“