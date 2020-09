Flarchheim bekommt Herbslebens Feuerwehr-Oldtimer

Die Feuerwehr Flarchheim bekommt das gebrauchte Feuerwehrauto aus Herbsleben. Einen Beschluss dazu fasste der Gemeinderat der Landgemeinde Unstrut-Hainich jetzt in Großengottern. Das Fahrzeug ist Baujahr 1986 und damit schon ein Oldtimer. Dennoch dürfte es am neuen Standort einen guten Dienst verrichten, vor allem in Bezug auf mögliche Waldbrände im Hainich, wie es in der Begründung heißt. Der im Jahr 2006 zum Löschfahrzeug aufgerüstete Bundeswehr-Unimog ist mit Allradantrieb ausgestattet und hat einen Wassertank mit 800 Liter Volumen. In Bezug auf den Nationalpark Hainich und die damit verbundenen Aufgaben trage das zu mehr Sicherheit bei, hieß es. Deshalb unterstützt der Landkreis die 30.000 Euro teure Anschaffung mit der Hälfte der Summe. Kreisbrandinspektor Florian Krieg habe beim Erwerb vermittelt.

