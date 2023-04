Flarchheim: Ein Wochenende rund ums Pferd

Flarchheim. Zu den Kinder- und Jugendspielen im Pferdesport lädt der Reitverein in Flarchheim.

Am Wochenende dreht sich in Flarchheim alles rund um den Pferdesport. Der Reitverein Flarchheim organisiert die Kinder- und Jugendspiele für den Unstrut-Hainich-Kreis für junge Reiterinnen und Reiter bis 18 Jahre.

Los geht es am Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, jeweils um 8 Uhr. In der Reithalle (Hohler Weg, früher Langensalzaer Straße) finden die Prüfungen in den Disziplinen Dressur und Springen statt. Es gibt Reiterwettbewerbe. In den Führzügelwettbewerben werden viele Teilnehmer erwartet, kündigt Vereinsvorsitzender Udo Stötzel an. Am Sonntag wird der Kreismeister in der L-Dressur ermittelt und bei den Springprüfung messen sich junge Pferde und ihre Reiter. Höhepunkt ist der Wettbewerb der Klasse M im Springen. Auch hier wird der Kreismeister gekürt.

Seit 20 Jahren finden die Wettbewerbe in der Reiterhalle statt, die damals eröffnet wurde. Die meisten Teilnehmer sind schon angemeldet. Nachmeldungen sind vor Ort möglich. Für Besucher ist der Eintritt frei. Die Versorgung der Gäste übernimmt der Verein. In den nächsten Tagen gibt es noch einen Arbeitseinsatz der ehrenamtlichen Helfer.