Fledermäuse in Bad Langensalza live beobachten

Bad Langensalza. Bund, Natura-Station und Naturpark laden am 1. September zur Fledermausnacht.

Fledermäuse hautnah erleben können die Teilnehmer einer Veranstaltung am Freitag, 1. September in Bad Langensalza. Beginn ist um 18 Uhr im Bund-Umweltzentrum in der Burggasse. Dort gibt es einen Vortrag. Danach geht es zum Böhmen, wo etwa ab 20.30 Uhr die Fledermäuse fliegen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Wettergerechte, mückengeschützte Kleidung wir empfohlen, ebenso eine Stirnlampe.

Kooperationspartner des Bund sind die Natura-2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld sowie der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal.

Anmeldung erbeten per Mail: kontakt@bund-umweltzentrum.de oder unter Telefon: 03603 / 813125