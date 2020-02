Flut an Kunststoff: Betrieb aus Mühlhausen prüft Investition

Der Export von recycelbarem Kunststoff aus Deutschland stagniert. Das merkt seit etwa ein, zwei Jahren auch einer der größten Recyclinghöfe im Unstrut-Hainich-Kreis. Die MRC Mitteldeutsche Recycling GmbH in Mühlhausen ist seit mittlerweile 27 Jahren im Geschäft. Dazu gehören das Altpapier- und Kunststoffrecycling, der Schrott- und Metallgroßhandel sowie die Verwertung von Altholz. Vor allem gewerbliche Abfälle werden hier entsorgt, aber auch Privatleute kommen mit kleineren Mengen auf den Wertstoffhof.

Asien habe über viele Jahre hinweg Millionen Tonnen Kunststoff und Altpapier aus Europa importiert, weiß Firmenchef Heiko Sagert. Die Chinesen galten gar als Recyclinghof der Welt.

2018 kam dann der Stopp für Abfall-Importe. Nun bleiben die Kunststoffe weitestgehend hier in Europa. Eine Schwemme an Plastik ist entstanden, die die Preise für die Entsorgung steigen lässt.

Früher sei für bestimmte Kunststoffsorten sogar noch ein Ankaufspreis bezahlt worden, erklärt Sagert. Mittlerweile müsse er aber die steigenden Entsorgungskosten auf seine Kunden umlegen. Nur ein geringer Teil des Plastiks könne in Deutschland recycelt werden. Aus kaufmännischer Sicht sei es für deutsche Entsorger bisher günstiger gewesen, die Kunststoffe containerweise nach Asien zu verschiffen, wo sie in der arbeitsintensiven Recyclingindustrie von Hand sortiert und unter hohen Umwelt- und Energiekosten anschließend weiterverarbeitet wurden.

Auch die Anforderungen für die Wiederverwendung seien in Deutschland mit höheren Auflagen verbunden, weiß Sagert. Was nicht erneut genutzt werden kann, landet in Verbrennungsanlagen. Der Prozentsatz in dem Bereich ist nun noch einmal gestiegen. Laut Sagert würden die Recyclingbetriebe gerade wieder umdenken.

Ende der Halde in Menterodabedeutet höhere Kosten

Die Betriebe würden Methoden entwickeln, mit denen Verbundkunststoffe wieder getrennt werden könnten. Das sei betriebswirtschaftlich früher nicht rentabel gewesen. Auch die MRC prüfe gerade, in diesem Geschäftsfeld zu investieren.

Bezogen auf das hiesige Einzugsgebiet werde es immer schwieriger, mineralische Abfälle zu entsorgen. In einigen Jahren würde die ehemalige Kali-Abraumhalde in Menteroda ihr zulässiges Limit erreicht haben. Bauschutt aus dem privaten Bereich und der von Bauunternehmen müsse dann weiter weg transportiert werden, etwa zu Deponien im Kyffhäuserkreis oder in den Landkreis Nordhausen. Das hat dann ebenfalls höhere Preise für die Entsorgung zur Folge. „Menteroda hinterlässt eine Lücke“, meint Sagert. Mehrere tausend Tonnen mineralische Abfälle gehen von der MRC immer noch jährlich dorthin.

Eine Luftaufnahme der ehemaligen Kalihalde in Menteroda vom März 2017 zeigt, dass es die Begrünung langsam dem Ende entgegen geht. Foto: Alexander Volkmann

Im Recyclinggeschäft sind neue Ideen willkommen. Eine von ihnen, erfunden von einem Hamburger Entsorgungsunternehmen, ist „Der Sack“. Ein Sack mit einem Fassungsvermögen von einem Kubikmeter kann für einen Festpreis inklusive Entsorgung gekauft werden.

Er wird zuhause befüllt, die Abholung per Internet beauftragt. Die MRC ist dafür Vertragspartner für Nordthüringen. Den Sack gibt es in Baumärkten und an einer Tankstelle in Mühlhausen. „Der Vorteil ist, dass sich der Kunde, im Vergleich zum Container, die Stellgenehmigung und die Stellgebühr spart“, sagt Heiko Sagert. Zudem sei die Abholung umweltfreundlich, weil in bestehende Touren eingebunden.

Monatlich werden auf dem Recyclinghof von 40 Mitarbeitern etwa 3000 Tonnen Rohstoffe verarbeitet. Das Geschäft sei großen Preisschwankungen unterlegen und an die Börsenentwicklung gekoppelt. Die meisten angelieferten Materialien werden auf dem Hof vorsortiert, in großen Anlagen geschreddert und für den Transport wieder neu verpackt. Nachdem das Unternehmen bereits Standorte in Mühlhausen und Nordhausen hat, ist nun auch eine Erweiterung nach Sachsen-Anhalt geplant.