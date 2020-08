Fördergeld für den Brunnenbau im Bruchstedter Erosionsgebiet

Das Umweltministerium unterstützt den Brunnenbau im Erosionsgebiet Bruchstedt mit 5680 Euro aus dem Lottomittel-Fonds. Staatssekretär Olaf Möller (Grüne, rechts) übergab am Donnerstag den Förderbescheid an Olaf Bellstedt, der Vorsitzender des Fördervereins für das Erosionsgebiet ist. 5000 Euro bekommt der Verein für das Projekt zudem von der Sparkasse Unstrut-Hainich. Laut Bellstedt sind die Genehmigungen beantragt. „Wir denken, dass das Brunnenbauunternehmen in den nächsten Wochen beginnen kann“, sagte er. Der Brunnen wird gebraucht, um die Obstbäume zu bewässern, die ab 2021 in dem Kulturdenkmal gepflanzt werden sollen.