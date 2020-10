Fördergelder für Mühlhäuser Stadtarchiv

Das Stadtarchiv Mühlhausen erhält Fördergelder in Höhe von 10.000 Euro von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK). Das teilte die Stadt mit. Damit ist es eins von 40 Modellprojekten zur Originalerhaltung in Archiven und Bibliotheken, die eine solche Förderung erhält. Insgesamt verteilt die KEK fast 400.000 Euro Fördergelder in ganz Deutschland.

Das Stadtarchiv Mühlhausen plant, mit dem Geld Teil seiner Bestände zu restaurieren. Fünf schimmelgeschädigte Akten aus reichsstädtischer Zeit sollen in einer Fachwerkstatt restauriert werden. „Bei etwa einem Prozent unseres mehrere 1000 Akten umfassenden Bestandes des Reichsstädtischen Archivs wurde Schimmelbefall festgestellt. Die genaue Ursache dafür ist unklar. An den Bedingungen der Räume liegt es nicht, denn diese bewähren sich seit gut 400 Jahren“, sagt Stadtarchivar Helge Wittmann.

Ein Großteil des betroffenen Archivmaterials könne selbst im Haus bearbeitet werden, hieß es weiter. Dabei könne das Stadtarchiv auch auf die Unterstützung der Diakonie Doppelpunkt zählen. In der Diakonie arbeiten Menschen mit Behinderung in verschiedenen Werkstätten. Diese Zusammenarbeit habe sich auch schon in den zurückliegenden Jahren bewährt, etwa beim Buchpatenprojekt, so die Stadt.

Nicht alle beschädigten Bücher im Archiv könnten jedoch dort restauriert werden. Teilweise übersteige die nötige Arbeit die räumlichen und technischen Möglichkeiten der Archivmitarbeitenden. So auch bei den fünf Akten, für die die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts nun Fördergelder bereitstellt. Dabei handel es sich um ein Senatsprotokoll von 1640, ein Konvolut aus dem 18. Jahrhundert sowie Reichsakten aus der Zeit bis 1681 bis 1684.

Nach Abschluss der Sanierung sollen die Dokumente digitalisiert werden. Das sei ein weiterer Schritt, sämtliche Akten des Reichsstädtischen Archivs für eine zeitgemäße Nutzung zugänglich zu machen.