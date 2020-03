Förderprogramm: 50.000 Euro für Mühlhausens Fassaden

Nein, man sei kein Eventveranstalter. Und doch sind es vor allem Events, mit denen der Verein „Zurück in die Mitte“ – kurz Zim – auf sich aufmerksam macht, Akzente setzt. Die Liste der für 2020 geplanten Veranstaltungen ist lang – zwischen der Weißen Nacht und einer Modenacht unter dem Titel „Beethoven rockt Mühlhausen“. Dabei soll in Mühlhausen, der Stadt mit der langen Textilgeschichte, gefertigte Mode im Mittelpunkt stehen.

Modenacht soll jährlich etabliert werden

Nach der ersten Modenacht 2019 in der Marienkirche wolle man diese Veranstaltung jährlich etablieren – mit wechselnden Schwerpunkten, heißt es von Anja Sennewald vom Verein Zim. Dennoch: Dass Zim mehr tun will, machte der Verein am Dienstagabend deutlich, als der Verein in der Jakobikirche seine Ziele für 2020 vorstellte.

Dazu gehört neben dem Projekt der Rosenpatenschaften auch das Fassadenprogramm. Dessen Förderrichtlinie wurde in der vergangenen Woche vom Stadtrat verabschiedet. 50.000 Euro sind dazu im städtischen Haushalt eingestellt, bis zu 5000 Euro werden pro Antragsteller ausgeschüttet.

Programm richtet sich an „kleine Hauseigentümer“

Über die Verteilung des Geldes soll der Planungs-, Wirtschafts- und Umweltausschuss des Stadtrats (Puwa) entscheiden. Das Programm will vorrangig die Gestaltung von Fassaden von Gebäuden innerhalb der Stadtmauer fördern, aber auch – wie es in der Richtlinie heißt – ausnahmsweise außerhalb der Stadtmauer, in den acht Ortsteilen. Das Programm richte sich „an den kleinen Hauseigentümer“ und nicht an die großen Vermieter, so Jan Riemann vom Zim-Verein, der auch für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt.

Nicht zufrieden mit Adventsshopping

Noch nicht zufrieden sei der Verein mit dem Adventsshopping und dem Treiben in der Weihnachtszeit. Es sei 2019 nicht gelungen, das Treiben auf dem Weihnachtsmarkt am Untermarkt auch auf den Obermarkt wirken zu lassen. „Die Händler dort profitieren nicht vom Weihnachtsmarkt.

Im Gegenteil. Im vergangen Jahr haben mir viele Händler von schlechten Geschäften in der Weihnachtszeit berichtet“, sagt Riemann. Angestrebt, wenn auch noch nicht geplant, sei ein verkaufsoffener Sonntag zum Advent.

Geplante Veranstaltungen

Street Food Festival 1. bis 3. Mai auf Untermarkt und Bachplatz

White Night (noch nicht terminiert)

Fete de la musique 21. Juni

Modenacht Mühlhausen rockt Beethoven, 11. Juli

Theatersommer vom 4. bis 8. August mit dem Galli-Theater Erfurt mit Stücken für Kinder und Erwachsene

Tag des offenen Denkmals mit Öko- und Antikmarkt, verkaufsoffener Sonntag am 13. September

Kindersporttag am 19. September

Quartiersfeste

Adventsshopping