Förderung für Dorfkümmerer und Familienzentren im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. Das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis erhielt letzte Woche den Förderbescheid zum Landesprogramm Familie für das Jahr 2023. Mehrere soziale Projekte werden im Unstrut-Hainich-Kreis unterstützt

Mit 769.326,59 Euro fördert das Thüringer Sozial- und Gesundheitsministerium das Landesprogramm Familie für das Jahr 2023 im Unstrut-Hainich-Kreis.

Zu diesen Angeboten zählen auch die Dorfkümmerer. Aktuell sind sieben Dorfkümmerer im Kreis im Einsatz. Vormals waren es neun. Mit Jahresbeginn sind es zwei weniger, weil die beiden Dorfkümmerer der Gemeinde Dünwald ihre Arbeit mit dem Gebietswechsel in den Eichsfeldkreis eingestellt haben. Neu dazugekommen ist die Stadt Bad Langensalza. Sie beabsichtigt, noch im ersten Halbjahr 2023 Dorfkümmerer in verschiedenen Ortsteilen der Stadt zu etablieren.

Aber auch die drei Familienzentren in Mühlhausen, Bad Langensalza und Schlotheim sowie die sechs Thüringer Eltern-Kind-Zentren werden über das Programm gefördert. Letztere sind in Kindergärten angesiedelt und bieten Austausch und Angebote mit und für Familien vor Ort an. Darüber hinaus werden die Erziehungsberatungsstellen, Frauenzentren und mobile Sozialarbeit zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit über das Landesprogramm (mit-)finanziert. Auch im fünften Programmjahr sollen wieder Mikroprojekte unterstützt werden, 39 Anträge wurden eingereicht.