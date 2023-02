Förderung vom Unstrut-Hainich-Kreis für Karnevalsvereine

Mit unechten Goldbarren für die Kreisfinanzen rückte der Landrat mit SPD-Politikern zum Karneval in Großengottern an. Nun übergab er auch echtes Geld an sieben Karnevalsvereine im Kreis.

Unstrut-Hainich-Kreis. Landrat Harald Zanker übergibt 6000 Euro Spenden an sieben Vereine, die damit auch Nachwuchsarbeit leisten können.

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen ist der Fasching nach der Corona-Pause in voller Größe zurück im Landkreis. Sieben Karnevalsvereine erhielten von Landrat Harald Zanker (SPD) nun eine finanzielle Unterstützung, die er laut einer Mitteilung des Kreises in Form von symbolischen Schecks übergab. Insgesamt knapp 6000 Euro flossen auf diese Weise an den Tennstedter Karneval-Verein, den TSV 1920 Mehrstedt, den Höngedaer Carnevals-Club 1970, den Langulaer Carneval-Club, den Ammerschen Carnevals-Club, den Görmarschen Carnevalverein 1975 und – in Kürze – den Wendehäuser Carnevalverein.

Zugrunde lagen laut Landrat Anträge beim Kreis und mündliche Bitten um eine Finanzspritze. Alle Vereine hätten Tanzgruppen in verschiedenen Altersklassen. Das Geld stamme aus dem Spendenfonds des Landkreises und soll für neue Gardekleider, Kostüme und die Jugendarbeit genutzt werden.

Zwei Jahre lang waren die Faschingsveranstaltungen ausgefallen. Viele Vereine hätten bewiesen, dass sie auch solche Krisen bewältigen könnten, so der Landrat. Vor allem die Kinder- und Jugendarbeit genieße dabei stets einen hohen Stellenwert.