Förderung von Sprach-Kindergärten im Unstrut-Hainich-Kreis

Mit dem Bundesprogramm soll die sprachliche Bildung in Kindergärten verbessert werden.

Unstrut-Hainich-Kreis. Einrichtungen in Bad Tennstedt und Mühlhausen bekommen Geld aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“.

Zwei weitere Kindergärten im Landkreis profitieren nun vom Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Wie Bundestagsabgeordneter Christian Hirte (CDU) mitteilte, erhielt das „Haus Sonnenschein“ der Awo in Bad Tennstedt eine Zuwendung in Höhe von 47.158 Euro. Der Mühlhäuser Kindergarten „Nonnenbergeichhörnchen“ stehe kurz vor der Bewilligung einer Zuwendung über 45.834 Euro.

Mit dem Programm will das Bundesfamilienministerium seit 2016 Angebote sprachlicher Bildung in Kindergärten und die Qualität der Betreuung verbessern. Gefördert werden die alltagsintegrierte sprachliche Bildung, die inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit der Erzieher mit den Familien. Seit Beginn des Jahres wird zudem ein neuer Fokus auf den Einsatz digitaler Medien in Bezug auf die sprachliche Bildung gelegt.