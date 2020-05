Das Geschwister-Scholl-Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen.

Mühlhausen. Mitglieder unterstützen das Geschwister-Scholl-Haus in Mühlhausen.

Förderverein Geschwister-Scholl-Hauses in Mühlhausen wird ein Jahr alt

Der Förderverein des Geschwister-Scholl-Hauses in Mühlhausen feiert heute seinen ersten Geburtstag. Am 8. Mai 2019 wurde er von zehn Mitgliedern gegründet – ganz bewusst am Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, schreibt die Vorsitzende Kathrin Köthe. Denn die Geschwister Hans und Sophie Scholl hatten gegen das Nazi-Regime gekämpft und wurden deshalb ermordet.

Mit einer kleinen Festveranstaltung sollte am heutigen Freitag sowohl der Geburtstag des Fördervereins gefeiert und zugleich der Namensgeber gedacht werden, so Köthe. Das müsse wegen der momentanen Einschränkungen durch Corona ausfallen, werde aber nachgeholt, wenn es wieder möglich sei. Im Mehrgenerationenhaus laufen ungeachtet dessen weiter die Arbeiten zum Einbau des Aufzugs. Auch dessen Fertigstellung wolle man dann feiern.