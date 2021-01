Folgen des Klimawandels im Hainich

Blick in die Baumwipfel. Viele Bäume haben Schäden oder sind sogar abgestorben durch die Trockenheit der zurückliegenden Sommer. Hier eine Aufnahme aus dem Hainich vom August 2020.

Mit Informationstafeln will die Nationalparkverwaltung auf den Klimawandel aufmerksam machen. Aufgestellt werden sollen diese drei Infomodule am Wanderweg Sulzrieden. Der etwa 3,5 Kilometer lange Rundwanderweg beginnt und endet am Parkplatz Mallinde bei Berka vor dem Hainich und führt unter anderem zur Silberbornlinde.

Die Tafeln sollen sowohl die globalen Zusammenhänge des Klimawandels beschreiben wie auch die Auswirkungen in Deutschland und die konkreten Effekte vor Ort. Der Standort wurde bewusst gewählt, da sich hier, an der Westseite des Hainichs, die Schäden an der Vegetation deutlich offenbaren.

„Die Bäume in südwestlicher Richtung sind exponiert und bekommen die größte Sonneneinstrahlung ab. Die Hangbereiche sind generell trockener als im übrigen Nationalpark, der Boden ist dünner und kann weniger Wasser speichern“, erklärt Nationalparkleiter Manfred Großmann.

Tausende Bäume sind der Trockenheit in den vergangenen Sommern zum Opfer gefallen. Etwa 0,2 Prozent der Buchen sind abgestorben. Aus diesem Grund wurde der Verlauf des Wanderwegs im April 2020 auch verändert, um Wanderer nicht dem unmittelbaren Risiko umstürzender Bäume oder herabfallender Äste auszusetzen.