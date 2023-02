Carsten Rohr ist Reisefotograf und möchte sein Fachwissen in einem Workshop weitergeben.

Fotografieren lernen in Mühlhausen

Mühlhausen. Was macht ein gutes Bild aus und wie komme ich zu einer guten Fotografie? Reisefotograf Carsten Rohr gibt einen Einblick in sein Fachwissen

Zum Workshop „Bildgestaltung“, am Samstag, 18. März, von 9 bis 12 Uhr mit dem Göttinger Reisefotografen Carsten Rohr kann man sich jetzt anmelden. Hier geht es um die Themen: Wie komme ich vom Knipsen zum Fotografieren? Wie bringe ich meine Motive richtig zur Geltung? Wie kann ich mit meinen Fotos die Betrachterin fesseln und den Betrachter beeindrucken? In der Theorie geht es darum, wie ein Foto „gelesen“ wird und welche Werkzeuge der Bildgestaltung eingesetzt werden können. Ebenso geht es um Objektplatzierung, führende Linien, Kontraste, Farben, Unschärfe, gezieltes Weglassen und Ränder säubern. Anschließend wartet die Praxis in der Mühlhäuser Innenstadt auf die Teilnehmer.

Sich beteiligen am Workshop, der bei jedem Wetter stattfindet, können alle, die gern fotografieren. Mitgebracht werden muss eine eigene Kamera mit geladenem Akku und leerem Speicherplatz sowie entsprechende Kleidung. Der Workshop findet innerhalb des Mühlhäuser Festivals Lichtbildzeit (www.lichtbildzeit.de) statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die fällige Gebühr wird vor Ort fällig. Anmeldung per Mail an: TrainerUQ@gmx.de.