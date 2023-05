Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis startet zu Fuß auf eine 3000-Kilometer-Tour

Diedorf. Eine 63-Jährige aus dem Unstrut-Hainich-Kreis geht zum zweiten Mal den Jakobsweg von Vacha in der Rhön nach Santiago de Compostela. Was treibt sie an? Wie lange will sie unterwegs sein?

Der Rucksack ist seit Wochen gepackt. Mit etwa zehn Kilogramm Gewicht auf den Schultern macht sich die Diedorferin Beate Piehler auf die wohl größte Tour ihres Lebens und erfüllt sich einen langgehegten Traum. Ab Montag, 15. Mai, möchte sie den Jakobsweg von Vacha in der Rhön nach Santiago de Compostela unter ihre Wanderschuhe nehmen. 3000 Kilometer sind das. Bis zum Wintereinbruch möchte sie zurück sein.

Mit dieser Fernwanderung komplettiert die Südeichsfelderin den 2012 begonnenen etwa 420 Kilometer langen Marsch von Görlitz nach Vacha entlang des ökumenischen Pilgerwegs Via Regia.

Beate Piehler aus Diedorf will bis zum Winter pilgernd unterwegs sein. In den letzten Wochen hat sie verschiedene Wanderführer studiert. Foto: Heidi Zengerling

Der Weg von Thüringen nach Spanien – eine Idee, die ihr schon Jahre in ihrem Kopf herumspukt.

Nach der Wende haben ihr Mann und die drei Töchter die Berchtesgadener Alpen für sich entdeckt. Beate Piehler war seinerzeit beruflich sehr eingespannt und ließ sich von der Familie über die Bergwanderungen berichten. Irgendwann wollte sie selbst diese Region erkunden, von der ihr Mann und die Kinder so oft geschwärmt hatten. 1997 war die studierte Krankenschwester zum ersten Mal für drei Tage in den Alpen unterwegs und infizierte sich mit dem Virus, die Bergwelt entdecken zu wollen.

Kürzlich im Basislager am Mount Everest

Die in Kreuzebra Geborene war seitdem oft mit der Familie unterwegs auf Fernwanderwegen und Wandertouren, erst kürzlich wieder mit Ehemann Jürgen und Cousin Lutz zum Basislager am Mount Everest. 2010 ging die heute 63-Jährige 900 Kilometer bis zum Kap Finisterre.

Auch hat die pensionierte Einrichtungsleiterin zahlreiche Wanderungen allein bestritten. Sie mag es, für sich zu sein, sich nicht unterordnen zu müssen, selbst zu entscheiden, wo sie verweilt, wo sie Fotos macht von den kleinen Schönheiten und Besonderheiten am Wegesrand, wo sie eine Kirche besucht oder eine Rast einlegt.

Die Unterkünfte für den ersten Tourabschnitt bis Crailsheim in Baden-Württemberg sind gebucht, die weitere Wegstrecke über die Schweiz bis nach Spanien muss sich finden. Immer im Gepäck ist ein Notizbüchlein, in dem Beate Piehler ihre Eindrücke festhält, weil sie gern in Erinnerungen schmökert.

„Auch ich habe mitunter Tiefpunkte, muss mich überwinden weiterzulaufen und frage mich, warum ich mir das immer wieder antue. Aber die Schönheit der Natur und das stetige Wandern und Unterwegssein, ohne ein Ende zu sehen, fasziniert mich“, erklärt Beate Piehler.