Frau in Mühlhausen zweimal von Unbekanntem sexuell belästigt – so wird der Mann beschrieben

Mühlhausen. Die Kriminalpolizei ermittelt in zwei Fällen von sexueller Belästigung in Mühlhausen. Zu diesen beiden Vorfällen werden Zeugen gesucht.

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Hinweise zu einem Unbekannten, der eine Frauen zweimal sexuell belästigt haben soll. Nach Polizeiangaben soll der Mann etwa Anfang 20, circa 167 cm groß und schlank sein. Er hat ein schmales Gesicht und habe bei beiden Fällen eine hellgraue Jogginghose, einen Kapuzenpullover sowie unter der Kapuze ein Basecape getragen. Zudem hatte er ein cremefarbenes Mountainbike bei sich.

Laut Polizei ereignete sich die erste Tat am Montag, 6. März, in der Nacht gegen 1 Uhr, als die Frau mit ihrem Hund in der Spiegelsgasse unterwegs war. Beim Aufeinandertreffen soll der Unbekannte immer wieder das Wort "F***en" gesagt und dabei in Richtung des Spielplatzes an der Wahlstraße gezeigt haben. Als er mit der Hand an sein bedecktes Geschlechtsteil fasste und weiterhin immer wieder "F***en" rief, forderte die Frau ihn auf, aufzuhören, und drohte mit der Polizei.

Eine Woche später, am Montag, 13. März, sah die 48-Jährige den Mann gegen 19 Uhr erneut in der Gasse. Er sprach die Frau unverständlich an, gestikulierte, seine Hand küssend in Richtung der Frau. Kurz darauf fuhr er mit dem Fahrrad davon.

Wer kann anhand der Personenbeschreibung Hinweise zu dem Mann geben? Wer hat die Taten beobachtet oder wurde selbst von dem Unbekannten belästigt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

