Bad Langensalza. Der Verein Frauen für Frauen lädt am 7. März in Bad Langensalza zur traditionellen Frauentagsfeier in den Saal der Thepra-Schule ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauentagsfeier mit buntem Programm

Eine Feier zum Internationalen Weltfrauentag organisiert der Verein „Frauen für Frauen“ in Bad Langensalza auch in diesem Jahr. Wie die Vorsitzende Andrea Frank informiert, beginnt diese am Samstag, 7. März, um 14 Uhr im Saal der Thepra-Grundschule in der Bahnhofstraße. Bei Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und einem unterhaltsamen Programm sollen die Frauen einen gemütlichen Nachmittag verbringen, sagt Frank. red

Karten gibt es beim Verein „Frauen für Frauen“ in der Mühlhäuser Straße 34/35. Auch telefonische Vorbestellung sind möglich unter der Nummer 03603/ 894 466.