Die Friederiken-Therme in Bad Langensalza.

Freier Eintritt in die Bad Langensalzaer Therme

Bad Langensalza. Die Bad Langensalzaer Therme hat sich eine besondere Aktion überlegt.

Jeder 2022. Besucher der Bad Langensalzaer Friederiken-Therme bekommt freien Eintritt. Wie es in einer Mitteilung der Kur und Tourismus GmbH heißt, konnte sich nach der Öffnung der Therme am 9. Februar zunächst nur ein Besucher über den freien Eintritt freuen.

Weil die Aktion aber so gut bei den Gästen angekommen sei, wird nun jeden Monat von vorne gezählt. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Nach diesen aufregenden Jahren möchten wir uns bei unseren Gästen für Ihre Treue bedanken und gewähren jedem 2022. Besucher im Monat freien Eintritt“, heißt es in der Mitteilung. Die Therme musste in den vergangenen Jahren immer wieder wegen der Corona-Pandemie und den aktuellen Umbaumaßnahmen geschlossen bleiben.