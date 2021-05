Freischwimmen

Gemeindereferentin Sarah Alt schreibt über Wege, mal Druck abzulassen.

Sicher stellen sich in diesen Tagen und Wochen viele die Frage: tu ich es/ tun wir es oder lieber nicht? Gemeint ist die Planung des diesjährigen Jahresurlaubs. Egal ob Sie ans Meer, in die Berge oder mit dem Camper verreisen: urlaubsreif ist inzwischen wirklich jeder.

Der Alltag in Zeiten der Corona-Pandemie, der ständig Flexibilität und Variabilität einfordert, schlaucht enorm. Schließlich weiß man nie, ob dass, was gestern noch galt, morgen noch gelten wird. Daher drücken sich in Prognosen oftmals eher Hoffnungen als verlässliche Zusagen der weiteren Entwicklung aus.

Doch wie kann es gelingen, in Zeiten anhaltender Unsicherheiten zu leben?

Wenn ich das Gefühl habe, die Situation wächst mir über den Kopf, beginne ich mich freizuschwimmen. Sei es durch körperliche Betätigungen wie lange Spaziergänge oder Gartenarbeit oder Hobbys – Hauptsache ist, ich selbst werde aktiv und gestalte mit der vorhandenen Freiheit etwas selbst – und sei es nur meine freie Zeit.

Dabei ziehen die bedrückenden Gedanken teilweise schon aus dem Kopf. Doch wenn zu viel „Druck auf dem Kessel“ ist, gelingt kein Perspektivwechsel, die Situation ist verfahren. Dann wird es nötig, einmal richtig „Dampf abzulassen“ bei einem guten Freund oder in Familie. Lamentieren versuche ich dabei zu vermeiden, da es mein Wohlbefinden nur verschlechtert.

Stattdessen versuche ich den Blick nach vorne zu richten und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Langsam. Schließlich entsteht der Weg beim Gehen. Dabei habe ich eine Erfahrung gemacht: dieser verlangsamte Rhythmus schenkt ein neues Bewusstsein und tiefe Dankbarkeit für das Leben – in allen seinen Facetten.

Sarah Alt ist Gemeindereferentin der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef in Mühlhausen