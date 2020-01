Am Samstag startete die Sternsingeraktion der Pfarrei Sankt Josef in Mühlhausen unter anderem mit Konrad Moos, Nele Brandt und Jonas Quast (vorne, von links).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frieden zentrales Thema der Sternsinger im Unstrut-Hainich-Kreis

Kinder und Jugendliche aus den katholischen Kirchengemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises sind in diesen Tagen wieder als Sternsinger unterwegs, um sich für junge Mennschen in Not einzusetzen. Die ersten Aktionen starteten am Wochenende unter anderem in der Mühlhäuser St. Josef Kirche. Im Aussendungsgottesdienst segnete Kaplan Philip Theuermann die kleinen und großen Könige, die anschließend in den zur Gemeinde gehörenden Dörfern für die Hilfsaktion sammelten.

Das Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 wurden dabei insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. Im vergangenen Jahr kamen über 50 Millionen Euro an Spenden zusammen. In diesem Jahr steht das Thema Frieden, am Beispielland Libanon, im Mittelpunkt. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden gerade für Kinder und Jugendliche überall auf der Welt ist, erklärt die Gemeindereferentin von St. Josef, Schwester Maria Lucijane. Bei Kriegen seien es vor allem die Jüngsten, die besonders leiden. Die Sternsinger wollen zeigen, dass jeder zu einem friedlichen Miteinander in seinem Umfeld beitragen kann. Am kommenden Donnerstag, 9. Januar, sind erneut mehr als 100 Sternsinger aus der Pfarrei St. Josef in der Kreisstadt unterwegs. Gemeinsam mit Schülern der fünften und elften Klassen des Evangelischen Schulzentrums besuchen sie öffentliche und soziale Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Kindergärten, Seniorenheime sowie Ämter und Geschäfte. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ und dem Spruch „Christus segne dieses Haus“ bringen die Mädchen und Jungen nach dem Dreikönigstag den Segen zu den Menschen und bitten mit ihren Sammelbüchsen um Spenden. Auch am Samstag, 11. Januar, wird noch einmal in Mühlhausen gesammelt. Auch in den Gemeinden Südeichsfeld, Anrode und Dünwald sind Sternsinger unterwegs. In Bad Langensalza startete die diesjährige Aktion am Sonntagvormittag mit einem kleinen Gottesdienst und der Vorstellung des Beispiellandes Libanon. Eine ökumenische Aussendungsfeier findet am Mittwoch, 8. Januar, 15 Uhr, in der Marktkirche der Kurstadt statt. Anschließend ziehen die einzelnen Gruppen durch Bad Langensalza.