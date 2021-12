Friedenslicht kommt in die Bad Langensalzaer Bergkirche

Bad Langensalza. Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am dritten Adventssonntag auch nach Bad Langensalza.

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am Sonntag, 12. Dezember, im Unstrut-Hainich-Kreis an. Die evangelische Kirchgemeinde in Bad Langensalza empfängt das Licht während einer Andacht um 16 Uhr in der Bergkirche, informiert Pfarrer Dirk Vogel.

Das Friedenslicht werde von der zentralen Aussendestelle am Erfurter Dom nach Bad Langensalza geholt. Nach der Andacht am Sonntag soll das Licht dann im Rathaus, in der Feuerwehr, der Rettungsstelle des DRK und in der Johanniter-Unfallhilfe von der Friedensbotschaft Gottes künden.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Donnerstag, 23. Dezember, sind um 16 Uhr in die Marktkirche Vertreter anderer Gemeinden eingeladen, das Friedenslicht für die Christvespern in den Kirchen am Heiligabend zu empfangen.

„Das Friedenslicht erfüllt erst seinen wahren Zweck, wenn es an Freunde, Nachbarn, Einsame oder kranke Menschen weitergegeben wird. Einen besonderen Wert erhält es, wenn sich damit Frieden ausbreitet. So kann das Friedenslicht die Gräben überwinden, die unsere Gesellschaft derzeit spalten“, sagt Pfarrer Vogel.