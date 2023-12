Friedenslicht kommt nach Bad Langensalza

Bad Langensalza. Das in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündete Friedenslicht kommt am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, nach Bad Langensalza. Um 16 Uhr wird es in der Marktkirche empfangen und anschließend in öffentliche soziale Einrichtungen und Rathaus ausgesendet.

Eine Woche später, am Samstag, 23. Dezember, ebenfalls 16 Uhr in der Marktkirche wird es an die Gemeinden und Privatpersonen ausgereicht zur Weitergabe am Heiligabend.

Wie es Dirk Vogel, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Bad Langensalza, heißt, findet die Aussende-Feier seit sieben Jahren statt. Jedes Jahr seien Vertreter unterschiedlichster Kirchengemeinden gekommen, um das Licht für ihre Gemeinden zu empfangen – laut Vogel selbst aus Nordhausen, von wo die freiwillige Feuerwehr anreiste.