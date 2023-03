Friedenspfarrer kommt nach Ammern

Ammern. Bischof Friedrich Kramer ist Friedensbeauftragter der evangelischen Kirche. Nach Ammern kommt er zum Abendgebet und zum Gespräch. Und das kann mit ihm schnell ein politisches werden.

Landesbischof Friedrich Kramer wird am Dienstag nächster Woche in Ammern erwartet. Er kommt am Dienstag, 7. März, 18 Uhr zum Abendgebet in die St.-Vitus-Kirche. Im Anschluss ist noch Zeit, um untereinander und mit dem Landesbischof ins Gespräch zu kommen. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

„Landesbischof Friedrich Kramer ist unterwegs in den kleinen und großen Kirchen unserer Landeskirche. Bei fast 4000 Gebäuden, die es zu besuchen gäbe, ist es für die Kirchengemeinde Ammern sowie die Dörfer des Pfarrbereichs und darüber hinaus ein besonderes Geschenk, den Landesbischof persönlich begrüßen zu dürfen“, sagt Ammern Pfarrer Benjamin Themel.

Kramer vertritt in der Debatte um den Ukraine-Krieg eine klare Meinung. Die machte er erst jetzt, am Jahrestag des russischen Überfalls, deutlich. Er ist der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und mahnt, jede Chance auf Waffenstillstand zu prüfen. Er bezeichnete die Initiative Chinas für einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg als „wichtige Grundlage für mögliche Verhandlungen“.

Deutschland soll Verhandlungen anstoßen

Der Bischof sagte: „Die Bundesregierung sollte diese Initiative ernsthaft prüfen und sie auch diplomatisch unterstützen, sollten sich hier statt der erwarteten brutalen Frühjahrsoffensive Chancen zu einer Waffenruhe und vielleicht zu Friedensverhandlungen auftun.“

Kramer sieht Deutschland in der Verantwortung, Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine anzustoßen.