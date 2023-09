Am 11. Oktober öffnet die Lebensmittelausgabe in der Langen Straße in Bad Langensalza wieder. Dann geben Bernd Rossmann (v.l.), Mario Schrammel, Doreen Gräfe, Inge Röth und die anderen Ehrenamtler auch die Möbel für kleines Geld ab. Bürgermeister Matthias Reinz (re.) verkündete die frohe Botschaft.