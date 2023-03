Frühjahrslesung über Liebe und Erinnerungen in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Jenaer Autorin Rita Dorn liest im Erprobungsraum.

Die Jenaer Autorin Rita Dorn liest in Bad Langensalza Geschichten und Gedichte. Es geht um die Liebe, aber auch um berührende Erinnerungen und um nachdenkliche Betrachtungen zum Zeitgeschehen, heißt es in der Ankündigung. Die Frühjahrslesung findet am Freitag, 24. März, 19 Uhr, im Erprobungsraum Bad Langensalza statt. Zwischen den Texten wird es Musik von Cello und Geige von Miriam Heiner und Katrin Schwesig geben. Der Eintritt ist frei.

Rita Dorn schreibt seit vielen Jahren überwiegend Lyrik und Kurzprosa. Die Autorin ist Jahrgang 1963, in Leipzig geboren und lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Jena. Sie ist Mutter von vier Kindern und hat drei Enkelkinder.