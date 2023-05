Frühjahrsputz in Mühlhausen setzt Zeichen gegen Müll

Leider schmeißen viele ihren Müll unachtsam weg. An den drei Treffpunkten in Mühlhausen werden Müllsäcke, Handschuhe und Handgreifer für die Sammelaktion ausgeteilt.

Mühlhausen. Mühlhausen soll wieder sauber werden. Jeder kann einen Beitrag dazu leisten. An drei Treffpunkten beginnt die Müll-Sammelaktion, zu der die Stadtverwaltung aufruft.

Jeder Einzelne kann einen Beitrag für ein sauberes Mühlhausen leisten. Daher ruft die Stadtverwaltung am Freitag, 12. Mai, von 15.30 bis 17 Uhr, wieder zum Frühjahrsputz auf.

„Wir setzen ein Zeichen gegen Schmutz und Müll“, so Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt seien eingeladen mit anzupacken. Federführend bei der Organisation war das Stadtmarketings-Team. Treffpunkte sind demnach ab 15.30 Uhr das Mehrgenerationenhaus in der Puschkinstraße, die Thinka-Anlaufstelle in der Görmarstraße und das Boje-Jugendprojekt am Kiliansgraben.

Die Aktion endet vor dem Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“, wo die fleißigen Helfer als Dankeschön zum Imbiss eingeladen sind.