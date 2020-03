Frühling in Hainich-Region im Durchmarsch – Tiere und Pflanzen in Aufbruchstimmung

Der dritte Wintermonat Februar wird stetig wärmer. Schaut man sich die Temperaturstatistik der vergangenen 50 Jahre an, so ist ein Trend der zu warmen Februare auszumachen. Vor allem seit Ende der 1980er Jahre ist teilweise eine extreme Abweichung von der normalen Winterkälte, hin zu recht milden, teils frühlingshaften Temperaturen zu beobachten.

Der Februar 2020 war viel zu warm, zu windig und zu nass mit zu wenig Sonnenschein. Mit dem Winter hatte der letzte Wintermonat genauso wenig gemeinsam wie seine Vorgänger – nur mit einem Unterschied: Es war der wärmste der drei Wintermonate. Die Ursache war eine lange Reihe kräftiger Tiefdruckgebiete, die vom Atlantik her über den Norden Europas hinwegzogen. Nahezu ununterbrochen transportierten sie sehr milde Meeresluft heran.

Auch die Turmfalken sind in diesem Jahr eigentlich zu zeitig mit ihren Frühlingsgefühlen dran. Foto: Eckhard Götze

Mit 4,7 Grad Celsius lag die Februartemperatur 4,2 Grad über den langjährigen Erwartungswert. Durch die milde Westströmung wurden in Grabe an elf Tagen zweistellige Temperaturen registriert. Hieraus resultieren auch 15 Vegetationstage. Winterliche Verhältnisse waren in unserer Region nicht vorhanden. Im Gegenteil: Der Februar 2020 war der zweitwärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881. Nur Februar 1990 war mit 6 Grad noch wärmer.

Endlich Regen! Mit 87 Liter pro Quadratmeter erreichte der Lichtmessmonat 235 Prozent seines Solls von 37 Liter. Über zwei Jahre hat es gedauert bis der Himmel einmal so spendabel war. Auch hier gab es einen Rekord: Zweiter Platz beim Niederschlag. Nur 1946 war der auch als Hornung bezeichnete Februar etwas feuchter. Der Niederschlagsreichtum hat für eine weitere Auffüllung der Bodenwasservorräte gesorgt. Flachwurzelnde Kulturen sind momentan ohnehin ausreichend versorgt. Somit lieferte der Februar mit seinen überdurchschnittlichen Niederschlägen einen bedeutenden Beitrag zur Verbessrung der Bodenfeuchtesituation und der sich im Wachstum befindlichen Kulturen.

Die vielen Regenwolken haben natürlich die Strahlungsbilanz der Sonne eingeschränkt. Mit 49 Stunden erreichte die Sonnenscheindauer nur 69 Prozent vom langjährigen Klimawert. Die vergangen 29 Februartage kamen oft stürmisch daher. Ein Indiz für den Klimawandel sind Orkantiefs und Stürme in verschiedenen Stärken. „Sabine“ (9. bis 11. Februar), „Xanthippe“ und „Yulia“ (22. bis 24. Februar) haben unsere Region größtenteils verschont. Im Norden der Republik hat „Sabine“ kräftig gewütet.

Milde Temperaturen in den Wintermonaten verursachten in der Tier- und Pflanzenwelt eine frühe Aufbruchsstimmung. Kraniche fliegen seit Wochen, die ersten Stare sind zurück. Einige Zugvogelarten packen schon gar keine Koffer mehr. Frühlings-Adonisröschen blühen seit Anfang Februar. Die Frühblüher des Vorfrühlings wie Schneeglöckchen, Winterling und Haselnuss stehen schon seit Januar im Vorgarten.

Ein Weiter-So wird es nicht geben. Der März wird den rasanten Frühlingsdurchmarsch bremsen.