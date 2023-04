Führung auf den höchsten Turm Thüringens

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Museen bieten jeden Monat einen besonderen Einblick in den höchsten Turm Thüringens.

Auf den höchsten Turm Thüringens geht es in Mühlhausen jetzt wieder jeden Montag um 14 Uhr. Wie es in einer Mitteilung der Mühlhäuser Museen heißt, werden die Führungen auf die Marienkirche und durch die neu gestaltete Turmausstellung angeboten. In der Ausstellung werden die mittelalterliche Bautechnik, die Arbeiten der Steinmetze oder das Leben der Türmer durch historische Fotografien, Rekonstruktionen, Modelle und Hörstationen anschaulich gemacht. Sogar das Leben der Falken auf dem Mittelturm können die Besucher über einen Bildschirm in Echtzeit verfolgen, heißt es in der Ankündigung. Die Turmbesteigung beginnt dann auf dem frühgotischen Südturm. Dort bietet sich ein wunderbarer Blick über die mittelalterliche Reichsstadt. Vorbei an der mehr als 120 Jahre alten Turmuhr führt der Weg über die Gewölbe des gewaltigen Kirchenschiffes. Anschließend werden die Besucher mit einem weiteren traumhaften Ausblick über die Mühlhäuser Altstadt belohnt.

Die Führungen werden ab April jeden Montag ab 14 Uhr angeboten. Treffpunkt ist das Portal des Mittelturms an der Marienkirche. Der Eintritt kostet 5/7 Euro. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Tel.: 03601/ 85660 erforderlich.