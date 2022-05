Die Stadtmauer steht im Mittelpunkt einer Führung in Mühlhausen.

Führung auf der Stadtmauer in Mühlhausen

Mühlhausen. Mühlhäuser Museen laden am 18. Mai zum Rundgang auf der historischen Anlage.

Eine Führung auf der Stadtmauer bieten die Mühlhäuser Museen am Mittwoch, 18. Mai, um 18 Uhr mit Start am Frauentor. Im Zentrum stehen die Baugeschichte der Anlage sowie Sagen, die sich um sie ranken. Parallel gewährt die Fotoausstellung „Aufbruch ins Industriezeitalter“ im Museum Einblicke in Mühlhausens Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Führung und Eintritt kosten für Erwachsene acht Euro, für Kinder zwei Euro.