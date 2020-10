Führung durch die Altstadt von Mühlhausen

Die Tourist Information veranstaltet am Wochenende zwei öffentliche Stadtführungen durch die historische Altstadt von Mühlhausen. Am Samstag, 10. Oktober, und am Sonntag, 11. Oktober, ist der Beginn jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist in der Tourist Information, Ratsstraße 20. Eine Anmeldung wird empfohlen. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Telefon: 03601 404770.