Der Alte Friedhof in Mühlhausen liegt im Stadtzentrum. Mit der Anlage des Neuen Friedhofs wurde dieser Gottesacker still gelegt.

Führung über den Alten Friedhof in Mühlhausen

Mühlhausen. Im Fokus der Sonderführung am Sonntag steht der Wandel der Bestattungskultur.

Die Touristinformation lädt am Sonntag, 17. Oktober, zu einer Sonderführung über den Alten und den Jüdischen Friedhof in Mühlhausen ein. Die Führung beginnt um 14 Uhr am Eingang der Divi-Blasii-Kirche, wo noch erkennbare Spuren des einstigen Friedhofes erläutert werden sollen.

Wie es in einer Mitteilung heißt, soll es zudem um den Wandel der Bestattungskultur gehen. Schon im alten Ägypten, Griechenland oder Rom entstanden erste Ruhestätten für Verstorbene, heißt es. Das 19. Jahrhundert führte dann zu Veränderungen. In Mühlhausen wurde so ein Neuer Friedhof außerhalb des Stadtzentrums angelegt. Auch der Jüdische Friedhof musste weichen, heißt es.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Anmeldung ist bei der Touristinformation und unter der Telefonnummer: 03601/40 47 70 erforderlich. Die Karten kosten sieben Euro pro Person.