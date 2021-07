Führung zu Bestattungskultur auf Mühlhäuser Friedhof

Mühlhausen. Eine Sonderführung zum Thema Friedhöfe und Bestattungskultur bietet am 11. Juli die Tourist-Information in Mühlhausen an.

Eine Sonderführung zum Thema Friedhöfe und Bestattungskultur bietet am Sonntag, 11. Juli, die Tourist-Information in Mühlhausen an. Im Mittelpunkt stehen der Alte Friedhof und der Jüdische Friedhof. Start der Führung ist um 14 Uhr am Eingang der Divi-Blasii-Kirche.

Laut Mitteilung werden auf dem Areal der Kirche die noch erkennbaren Spuren des einstigen Friedhofes erläutert. Auch ist ein Exkurs zum benachbarten Alten Friedhof und zum Jüdischen Friedhof geplant, der einer der wenigen erhaltenen Friedhöfe in der Region ist.

Eine Anmeldung und der Ticketerwerb sind im Vorfeld bei der Tourist-Information Mühlhausen erforderlich, Telefon: 03601/ 40 47 70. Preis: 7 Euro. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen.