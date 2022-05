Die Ausstellung zu mittelalterlicher Kunst aus Thüringen ist in der Mühlhäuser Marienkirche zu sehen.

Führung zu Einhörnern und Drachentötern in Mühlhausen

Mühlhausen. Der Kurator der Ausstellung zu mittelalterlicher Kunst in Thüringen führt persönlich durch die Schau in der Marienkirche.

Durch die Ausstellung „Von Einhörnern und Drachentötern“ im Museum Sankt Marien führt diesen Samstag, 21. Mai, der Kurator persönlich. Friedrich Staemmler wird um 14 Uhr über sagenumwobene Gestalten und Heiligenlegenden berichten.

Die Sonderausstellung widmet sich der mittelalterlichen Kunst in Thüringen. Anhand der in der Marienkirche präsentierten spätgotischen Skulpturen, Altäre und Gemälde aus dem Bestand der Klassik-Stiftung Weimar kann der Besucher sich die von tiefer Religiosität geprägte Welt des Mittelalters in einer der größten Kirchen Thüringens erschließen, heißt es weiter.

Der Eintritt für die Ausstellung und die Führung kosten acht Euro für Erwachsene, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen zwei Euro.