Mühlhausen. Am Wochenende bietet die Tourist-Information wieder zwei Führungen durch Mühlhausens historische Altstadt an.

Führungen durch Mühlhausens Altstadt

Die Tourist-Information bietet am Wochenende wieder zwei öffentliche Führungen durch die historische Altstadt Mühlhausens an. Beginn ist am Samstag, 4. Juli, und am Sonntag, 5. Juli, jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist in der Tourist Information, Ratsstraße 20. Die Führungen dauern eineinhalb Stunden. Kosten: 5 Euro pro Person. Laut Mitteilung wird eine Anmeldung empfohlen, weil die Führung auf 15 Teilnehmer begrenzt ist.

Kontakt Tourist-Information unter Telefon: 03601/ 404770.

