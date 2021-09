Führungen in Mühlhausen

Mühlhausen. Auch für Mühlhäuser lohnt es sich, die Stadt neu zu entdecken. Was wird geboten?

Zu zwei Führungen lädt die Tourist-Information Mühlhausen für das Wochenende ein.

So geht es am Samstag, 25. September, ab 20 Uhr, darum, Mühlhausen im Fackelschein zu entdecken. Los geht es mit einem Abendessen im Restaurant „Ammerscher Bahnhof“; dem schließt sich die Führung mit einem historisch gewandeten Nachtführer an, der Wissenswertes und manch lustige Gegebenheit erzählen will. Mit der jüdischen Geschichte der Stadt Mühlhausen beschäftigt sich eine Führung am Sonntag, 26. September. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Geschäftsstelle der Tourist-Information in der Ratsstraße 20.

Schon das Mühlhäuser Rechtsbuch, einer der ältesten Gesetzestexte in deutscher Sprache, dokumentierte um 1220 jüdische Einwohner in der Reichsstadt Mühlhausen. Eine Synagoge findet um 1380 schriftliche Erwähnung. Das heute zu besichtigende Gebäude entstand ab 1840, wurde am 9. November 1938 geschändet und nach 1945 der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen übergeben.

Die Bemühungen zum Erhalt wurden im November 1998 mit der Wiederweihe gekrönt.

Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 03601/40 47 70. Die Teilnahme an der Führung im Fackellicht kostet 19,90 Euro (mit Abendessen) und 7 Euro ohne. 7 Euro kostet auch die Teilnahme an der Führung zum Thema Jüdisches Leben.

