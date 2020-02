Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf bunte Faschingstage in Körner

Die Karnevals-Vorbereitungen in Körner laufen auf Hochtouren. Der Kartenvorverkauf beginnt jeweils zu den Öffnungszeiten am Samstag, 8. Februar in der Bäckerei Becker und in der Körnerschen Gaststätte Nottertal, darüber informiert der Vereinsvorsitzende Torsten Fischer. Mit einem Kinderfasching am 16. Februar, den beiden Prunksitzungen am 21. Und 22. Februar, dem Rentnerfasching am 23. Februar und dem Rosenmontag samt Weiberfasching am 24. Februar hat der 60-köpfige Karnevalsverein einiges vorzubereiten.

In diesem Jahr gibt es auf dem Saal des Nottertals neben Büttenreden zu aktuellen Themen auch aufbereitete Märchen zu erleben. Neu dabei sind Tobias Hegewald und Jannik Hoffmann mit Gitarre und Gesang. Außerdem sind ein Kinderballett, das Teenie und Garde-Ballett sowie die Körnerschen Karnevalskirschen im Programm. Auch Tanzmariechen Pauline Fischer steht auf der Bühne. Der Rosenmontag sei ein Höhepunkt im Kalender der Narren. „Am Morgen des Rosenmontags treffen wir uns zum Frühstück, danach besuchen wir alle Gewerbetreibende sowie den Kindergarten und die Grundschule. Am Abend geht beim Weiberfasching nach mal richtig die Post ab. Das gibt es nirgends im Landkreis“ sagt Vereinschef Torsten Fischer.